23 июля, 09:23,
обновлено 23 июля, 09:37
Военная операция на Украине

Путин: иностранные наемники в ВСУ несут значительные потери "из-за своей глупости"

По словам президента РФ, Россия будет доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди них

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Россия будет доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди наемников из этих стран на стороне Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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"Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери", - сказал российский лидер. "Большие [потери] из-за своей тактики", - добавил Лукашенко. "Да, - кивнул Путин, - из-за своей глупости".

"Общественность стран, правительство которых посылает людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - пообещал российский президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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