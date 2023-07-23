Путин: иностранные наемники в ВСУ несут значительные потери "из-за своей глупости"

По словам президента РФ, Россия будет доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди них

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Россия будет доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди наемников из этих стран на стороне Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери", - сказал российский лидер. "Большие [потери] из-за своей тактики", - добавил Лукашенко. "Да, - кивнул Путин, - из-за своей глупости".

"Общественность стран, правительство которых посылает людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - пообещал российский президент.