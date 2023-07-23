Авиация группировки "Запад" нанесла 10 авиаударов по ВСУ на купянском направлении

По словам начальника пресс-центра Сергея Зыбинского, артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила три орудия противника в районе Западного

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вертолеты и самолеты российской группировки "Запад" нанесли 10 авиаударов по скоплениям живой силы и огневым средствам ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 группировки войск "Запад" нанесли 10 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны", - сказал Зыбинский в видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны России.

По словам начальника пресс-центра, артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила три орудия противника в районе Западного, урочища Ревучее и Тищенковки, а также минометный расчет в районе Синьковки.

"Средствами противовоздушной обороны расчет ЗРК "Тор-М2У" в районе населенного пункта Райгородка уничтожил разведывательный БПЛА украинского производства "Колумба", а в районе населенного пункта Сватово расчет пусковой установки С-300 уничтожил два реактивных снаряда РСЗО HIMARS", - отметил Зыбинский.