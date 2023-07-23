Врио губернатора Запорожской области сообщил об уничтожении разведгруппы ВСУ

По словам Евгения Балицкого, украинские военнослужащие двигались в сторону Новоандреевки и Новопокровки

ТАСС, 23 июля. Подразделения Вооруженных сил РФ утром в воскресенье обнаружили и уничтожили разведывательную группу украинской армии, которая двигалась на запорожском направлении в сторону Новоандреевки и Новопокровки (села примерно в 30 км восточнее Каховского водохранилища). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня утром наши подразделения обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка, противник был обнаружен и уничтожен", - написал Балицкий.

Он добавил, что обстановка на фронте остается напряженной, "противник использует так называемую тактику просачивания, упорно посылая все новые группы на убой".