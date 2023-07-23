23 июля, 12:53
Военная операция на Украине

Врио губернатора Запорожской области сообщил об уничтожении разведгруппы ВСУ

По словам Евгения Балицкого, украинские военнослужащие двигались в сторону Новоандреевки и Новопокровки

ТАСС, 23 июля. Подразделения Вооруженных сил РФ утром в воскресенье обнаружили и уничтожили разведывательную группу украинской армии, которая двигалась на запорожском направлении в сторону Новоандреевки и Новопокровки (села примерно в 30 км восточнее Каховского водохранилища). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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"Сегодня утром наши подразделения обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка, противник был обнаружен и уничтожен", - написал Балицкий.

Он добавил, что обстановка на фронте остается напряженной, "противник использует так называемую тактику просачивания, упорно посылая все новые группы на убой". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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