В Японском море завершились военно-морские учения РФ и Китая "Север. Взаимодействие-2023"

В ходе маневров было выполнено около 20 боевых упражнений, в числе которых совместные артиллерийские стрельбы по разным видам целей, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российско-китайские учения "Север. Взаимодействие-2023" завершились в воскресенье в акватории Японского моря. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", которое проводилось в период с 20 по 23 июля. <…> После завершения учения корабли России и Китая взяли курс на Владивосток", - отметили там.

Как уточнили в пресс-службе, основной целью учений было укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В ходе совместных практических действий моряки двух стран отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, противовоздушную оборону, морское и воздушное конвоирование судов, совершенствовали навыки по организации охраны и обороны отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде", - рассказали в пресс-службе флота.

Всего было выполнено около 20 боевых упражнений, в числе которых совместные артиллерийские стрельбы по разным видам целей. От России в учениях принимали участие большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Со стороны Китая были задействованы эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

"Также к учению с двух сторон привлекалось более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители-перехватчики", - добавили там.