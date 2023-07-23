Сальдо заявил, что ВСУ оказались на Херсонщине в тупике

Врио губернатора Херсонской области отметил, что украинские военнослужащие обоснованно боятся переправлять крупные силы на левый берег Днепра

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации, поскольку обоснованно боятся переправлять крупные силы на левый берег Днепра, сообщил в воскресенье ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

За последние дни несколько раз сообщалось об уничтожении небольших групп ВСУ при попытках форсировать Днепр на разных направлениях линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Только за сутки 21 июля силы РФ пресекли в островной зоне две такие попытки украинских войск, уничтожены пять лодок и более 30 украинских военных.

"Противник находится в тупиковой ситуации - переброска мелких групп на левый берег успеха ему не приносит, попытаться перебросить крупные силы он обоснованно боится. Наши военные готовы к отражению любого нападения врага", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "ситуация на линии боевого соприкосновения и в районе Антоновского моста принципиально не изменилась". "Враг пытается перебрасывать на левый берег группы боевиков, они систематически уничтожаются нашей артиллерией. При необходимости для зачистки командование вводит в бой бойцов-штурмовиков", - сказал Сальдо.

По его словам, общие потери ВСУ исчисляются десятками лодок и сотнями единиц живой силы. "Противник боится переправляться крупными силами, так как подготовку к такой переправе наша разведка заметит задолго и потери врага будут особенно велики", - добавил Сальдо.

Как ранее в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате огневого поражения в течение суток на херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.