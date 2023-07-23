23 июля, 16:25
Военная операция на Украине

Рогов: ВСУ использовали половину резервов для наступления на запорожском направлении

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил необходимость сохранять бдительность на этом участке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали около половины своих резервов для наступления на запорожском направлении, однако ослаблять бдительность на этом участке нельзя. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Хочу предостеречь нас от самоуспокоенности. Точно могу сказать, что по запорожскому направлению они задействовали около половины того резерва, который есть. Это факт", - сказал Рогов.

Как сообщали ранее в Минобороны России, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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