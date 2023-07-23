Рогов сообщил о попытке ВСУ использовать коридоры для эвакуации погибших для наступления

По словам председателя запорожского движения "Мы вместе с Россией", такая тактика не принесла успеха противнику

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении использовали для наступления предоставленные им на линии боестолкновения коридоры для эвакуации тел погибших, однако такая тактика не принесла успеха. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"<...> Мне известно о трех подобных случаях, когда договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать и пытались использовать это для контратаки", - сказал Рогов, уточнив, что попытки атаковать подобным образом не увенчались успехом.

Как сообщали ранее в Минобороны России, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.