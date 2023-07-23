Командующий группировкой "Центр" сообщил о попадании в плен 31 бойца ВСУ за день

Андрей Мордвичев отметил, что кто-то сдается сам, кто-то в результате боевых действий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военные РФ за один день взяли в плен 31 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил генерал-лейтенант командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев.

"Я вам скажу, что только за вчерашний день мы взяли 31 пленного. Кто-то сдается [сам], кто-то в результате боевых действий. Но в лесном массиве доходит до абсурда. Вывозят, бросают на точки, говорят: "Ребята, идите в том направлении. Вас там встретят", - сказал он в интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

По его словам, пленные украинские военные очень сильно удивляются тому, что в России их не пытают. Он добавил, что работает киевская пропаганда. "В первую очередь сбушная, которая пугает военнослужащих неимоверными пытками и издевательствами. <…> Потому что многие пленные возвращаются [на Украину], их обратно загоняют в окопы и рассказывают об отношении. Уже стереотип у обычного рядового бойца ВСУ поменялся. <...> Многие даже просят: "Не отдавайте нас обратно". Понимают, что поменяют, процесс обмена пойдет, обратно загонят", - отмечает Мордвичев.

Командующий добавил, что ВСУ не считаются со своими людьми, погибает множество украинских военнослужащих, их число превышает потери российской стороны. "По потерям тут трудно сказать вот такую определенную статистику. С людьми не считаются, с потерями людей. <...> Гибнет однозначно больше, очень много гибнет", - подчеркнул он.