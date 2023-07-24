МО РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, российские военнослужащие применили реактивные пехотные огнеметы "Шмель"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расчеты Центрального военного округа (ЦВО) поразили опорный пункт украинских военнослужащих, применив реактивные пехотные огнеметы (РПО) "Шмель" с термобарическими боеприпасами, на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ в понедельник.

"В ходе захвата вражеских позиций военнослужащие группировки "Центр" с помощью беспилотников выявили место расположения опорного пункта ВСУ. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) "Шмель" и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97) уничтожили опорный пункт противника. Использование термобарических боеприпасов позволило в буквальном смысле выжечь боевиков, укрывшихся в окопах", - говорится в сообщении.

Кадры боевой работы огнеметного взвода также опубликованы Минобороны РФ в понедельник.

Реактивный пехотный 93-мм огнемет РПО-А "Шмель" предназначен для уничтожения укрытых огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники. Прицельная дальность стрельбы термобарической реактивной гранатой - 600 м, радиус поражения личного состава - до 4 м. Масса огнеметного выстрела - 9,4 кг.