24 июля, 00:09

Коломенское КБМ в 2,5 раза нарастило производство по некоторым направлениям

Бюро производит широкий спектр управляемого ракетного вооружения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Коломенское Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) по некоторым направлениям нарастило производство в 2,5 раза в текущем году. Об этом сообщили в холдинге в понедельник.

"Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" увеличила в 2,5 раза производство изделий по некоторым направлениям в 2023 году по сравнению с прошлым годом", - сообщили в "Высокоточных комплексах", не уточняя, о чем идет речь.

КБМ производит широкий спектр управляемого ракетного вооружения, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и "Верба", а также легкую многоцелевую ракету "Изделие 305". 

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