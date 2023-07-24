Экипаж Т-90М подавил опорные пункты украинских войск на купянском направлении

В Минобороны России сообщили, что командование группировки не раз отмечало профессиональные действия танкистов Западного военного округа на поле боя

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа подавил огневые точки и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Получив целеуказания, экипаж выдвинулся из укрытия на рубеж открытия огня, чтобы как можно скорее поразить цели. Уверенно действуя на поле боя, российские танкисты подавили огневые точки и опорные пункты ВСУ в условиях применения противником противотанковых средств поражения", - отметили в ведомстве, опубликовав кадры ударов по пунктам ВСУ.

В свою очередь командир танковой роты, имя которого не приводится, рассказал, как экипаж танка отвлек противника. "Пока наша машина отрабатывала, заметили передвижение, присмотрелись. Сначала наблюдали, заметили, что это противник, отработали полный конвейер, вызвали огонь на себя и сразу оттуда откатились, отвлекли противника, чтобы он не работал по нашим. Взаимодействие идет у нас", - отметил он.

При этом в ведомстве напомнили, что командование группировки не раз отмечало уверенные и профессиональные действия танкистов Западного военного округа на поле боя, которые подавляют огневые точки, наблюдательные пункты и технику националистов.