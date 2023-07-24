Южная группировка войск РФ отразила атаки штурмовых групп ВСУ на двух направлениях

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что ВС России уничтожили, в частности, украинскую 120-мм гаубицу Д-30, а также САУ "Гвоздика"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Группировка "Юг" в течение суток отразила атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях", - сказал Астафьев.

По словам начальника пресс-центра, подразделения радиационной химической и биологической защиты залпами из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Спорного.

В свою очередь артиллеристы группировки "Юг" выполнили огневые налеты по скоплениям живой силы и военной технике противника в Часов Яре, Григоровке, Юбилеевке. А в Верхнекаменском им удалось поразить склад с боеприпасами ВСУ.

"Экипажи вертолетов армейской авиации нанесли поражение по пяти объектам противника на соледаро-артемовском направлении, в том числе уничтожили боевую машину пехоты в районе Клещиевки. На этом же направлении расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесли пять ракетных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений ВСУ в районе населенного пункта Торецкое", - рассказал Астафьев.

Также ВС РФ уничтожили украинскую 120-мм гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и поразили беспилотник "Лелека-100".