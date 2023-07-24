МО сообщило о пресечении попытки Киева осуществить атаку БПЛА по объектам в Москве

В ведомстве отметили, что пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты в Москве. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, в результате пресеченной террористической атаки Киева пострадавших нет.