24 июля, 02:05,
обновлено 24 июля, 02:12

МО сообщило о пресечении попытки Киева осуществить атаку БПЛА по объектам в Москве

Роман Канащук/ ТАСС
© Роман Канащук/ ТАСС

В ведомстве отметили, что пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты в Москве. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, в результате пресеченной террористической атаки Киева пострадавших нет.

  

© Информационное агентство ТАСС
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