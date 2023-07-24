24 июля, 06:15,
обновлено 24 июля, 06:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о попытке Киева атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Киевский режим в ночь на 24 июля осуществил попытку террористической атаки по объектам на территории полуострова Крым при помощи 17 беспилотников, пострадавших нет. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

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"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым. <…> В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря и еще 3 упали на территории полуострова. "Кроме того, 3 БПЛА были уничтожены средствами ПВО", - отмечается в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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