Предельный возраст пребывания в запасе для некоторых военнообязанных повысили на пять лет

Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему - с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола. Теперь срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому (для них он составляет от 50 до 70 лет).

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (раньше в большинстве случаев он составлял 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров - 60 лет (ранее - 55 лет), а для имеющих иные звания - 55 лет (ранее - 45 лет). Однако предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

При этом документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку. Так, граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, те, кому 50 лет исполнится в 2025 году, - до 52 лет. Соответственно, граждане, достигшие 50 лет в 2026 году, будут пребывать в запасе до 53 лет, а в 2027 году - до 54 лет. С 1 января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе (соответственно, в мобилизационном людском резерве) до 55 лет. При этом уточняется, что граждане в возрасте от 50 до 54 лет, переведенные военкомами в отставку до 1 января 2024 года, не подлежат зачислению в запас. Однако такие граждане могут по своему желанию подать заявления в военный комиссариат о продолжении пребывания в запасе до достижения нового предельного возраста пребывания в нем. В этом случае военком может зачислить их в запас.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.