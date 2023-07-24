24 июля, 10:54
Военная операция на Украине

Эксперт: ВСУ систематически применяют кассетные боеприпасы на нескольких участках фронта

По словам полковника Виталия Киселева, кассетные боеприпасы калибра 155 мм, полученные украинскими войсками в качестве военной помощи от США, не всегда "срабатывают"

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически применяют кассетные боеприпасы на кременском, сватовском и артемовском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

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"Они [ВСУ] получили кассетные боеприпасы, которые полностью начали буквально использовать по всей линии боевого соприкосновения. В данном случае на сватовском направлении, на кременском направлении, на артемовском направлении идут систематические обстрелы, но не частые", - сказал он в прямом эфире программы "Соловьев. Live".

Киселев рассказал, что кассетные боеприпасы калибра 155 мм, полученные украинскими войсками в качестве военной помощи от США, не всегда "срабатывают". "Как говорят эксперты, которые работали с этими боеприпасами на разных территориях , опять же, американцы, европейцы, - они говорят о несрабатывании от 10 до 30% [кассетных боеприпасов]", - отметил он.

В воскресенье в силовых структурах ЛНР сообщали ТАСС, что украинские военные впервые ударили по населенному пункту Золотаревка в республике кассетными боеприпасами иностранного производства. 

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