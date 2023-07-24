Войска РФ взяли под контроль восемь опорных пунктов на кременском направлении в ЛНР

Военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что продвижение российских войск происходит и на лисичанском направлении

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Десантные подразделения российских войск взяли под контроль восемь опорных пунктов на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил в понедельник военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев в эфире телеканала "Соловьев Live".

"На кременском направлении десантура продвигается успешно, за последние несколько суток забрали восемь опорных пунктов. Противник пытался всячески сопротивляться, где-то сбежал, где-то сдался в плен", - сказал Киселев.

По его словам, продвижение российских войск происходит и на лисичанском направлении. "Есть динамика хорошая, на месте никто не стоит, задачи выполняются", - добавил он.