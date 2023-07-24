24 июля, 11:00,
обновлено 24 июля, 11:17
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении узла связи 24-й мехбригады ВСУ в районе Дзержинска в ДНР

По данным ведомства, ВС России также ликвидировали пункт управления 65-й механизированной бригады и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации поразили в районе Дзержинска в ДНР узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил он.

Также Конашенков отметил, что "в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ".

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. 

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