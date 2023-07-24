24 июля, 11:00,
обновлено 24 июля, 11:06
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в Херсонской области склада боеприпасов подразделения ВСУ

По данным ведомства, на херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ", - сказал он.

По его данным, на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30. 

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