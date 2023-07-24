МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении пяти атак ВСУ

Потери противника на этом направлении составили до 195 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции отразили за сутки пять атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 195 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, 4 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.

Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ пресекли действия одной диверсионно-разведывательной группы ВСУ на этом направлении.