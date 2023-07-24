МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 95 военнослужащих

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская группировка войск "Запад" в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила на купянском направлении до 95 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самоходную артиллерийскую установку Cezar французского производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области. Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, также уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны противника в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области.