24 июля, 11:01,
обновлено 24 июля, 11:12
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 95 военнослужащих

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская группировка войск "Запад" в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила на купянском направлении до 95 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самоходную артиллерийскую установку Cezar французского производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области. Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, также уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны противника в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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