МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на донецком направлении за сутки успешно отразили 6 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Белогоровки в ЛНР и Клещеевки в ДНР, потери противника составили свыше 160 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая гора и Дылеевка в ДНР. "Потери противника составили свыше 160 украинских военнослужащих, танк, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - отметил Конашенков.