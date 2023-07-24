24 июля, 11:03,
обновлено 24 июля, 11:07
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Украинские войска потеряли до 120 бойцов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 бойцов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов и Пятихатки Запорожской области. В районе населенного пункта Мирное Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ", - сказал он.

"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 120 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавил Конашенков. 

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