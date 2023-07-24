МО РФ сообщило о перехвате реактивного снаряда HIMARS

Кроме того, по данным ведомства, система ПВО России уничтожила 35 украинских беспилотников

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили реактивный снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коломыйчиха, Куземовка, Тополевка, Кременная, Ковалевка Луганской Народной Республики, Березовое, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Зеленый Гай, Пятихатки Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 457 самолетов, 243 вертолета, 5 236 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 868 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 585 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 860 единиц специальной военной автомобильной техники.