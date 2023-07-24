Дума 25 июля рассмотрит во II чтении проект о призывном возрасте с 18 до 30 лет

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в случае принятия законопроекта во втором чтении депутаты могут сразу рассмотреть его и в третьем, окончательном

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник, 25 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы, с учетом одобренной ранее профильным комитетом палаты поправки о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Рассмотрим завтра. Все, как мы на комитете обсуждали", - отметил Картаполов. Он также уточнил, что поправка о призывном возрасте с 18 до 30 лет содержится в законопроекте.

По словам Картаполова, в случае принятия законопроекта во втором чтении депутаты могут сразу рассмотреть его и в третьем, окончательном.

Он отметил, что верхняя граница нового призывного возраста срочной службы будет повышаться поэтапно начиная с 2024 года - по году в год.

Речь идет о законопроекте, который в марте внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с Картаполовым, в первом чтении Дума приняла документ в июне. Изначально инициатива предполагала прописать в законах "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе" поэтапное повышение нижней границы призывного возраста срочной службы с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Верхнюю границу призывного возраста предлагалось установить на уровне 30 лет (сегодня 27 лет). Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, а верхняя составит 30 лет.-