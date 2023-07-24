Повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что верхняя граница нового призывного возраста с 2024 года будет сдвигаться на год

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Верхняя граница нового призывного возраста срочной службы будет повышаться поэтапно начиная с 2024 года - по году в год.

Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о законопроекте о повышении призывного возраста с действующих сегодня 18-27 лет до 18-30 лет.

"Она будет поэтапно [повышаться]. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год", - отметил Картаполов.

По его словам, законопроект о повышении призывного возраста срочной службы Госдума рассмотрит 25 июля во II чтении.

Речь идет о законопроекте, который в марте внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с Картаполовым, в первом чтении Дума приняла документ в июне. Изначально инициатива предполагала прописать в законах "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе" поэтапное повышение нижней границы призывного возраста срочной службы с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Верхнюю границу призывного возраста предлагалось установить на уровне 30 лет (сегодня 27 лет). Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, а верхняя составит 30 лет.