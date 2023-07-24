Госдума 25 июля обсудит во II чтении повышение штрафа за неявку в военкомат

Штраф планируют повысить до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума 25 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, которым в том числе предусмотрено увеличение до 30 тыс. рублей штрафа для граждан за неявку по повестке военкомата. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в палате парламента.

"Законопроект включен в повестку пленарного заседания на 25 июля", - сказал он.

Сейчас в статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

20 июля думский комитет по госстроительству и законодательству при обсуждении законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу рекомендовал палате парламента принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, среди которых была норма об увеличении до 50 тыс. рублей штрафов за неявку гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет.

Как пояснил ТАСС председатель комитета Павел Крашенинников, на прошлой неделе комитет вновь обсудил поправки и принял решение снизить штрафы. В поправках, которые опубликованы в думской базе данных 21 июля, указано, что штраф составит до 30 тыс. рублей.

Также в них отличаются штрафы за несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией. В таблице, за которую проголосовал комитет 20 июля, были указаны штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В опубликованной таблице штраф указан от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Штраф до 15 тыс. рублей предусмотрен за несообщение гражданином в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо за неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий. В одобренной ранее таблице эта норма не указывалась. За несообщение в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, сведений о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, поправками предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей.