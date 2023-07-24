Командир "Ленинградского полка" полковник Вашунин погиб, выполняя долг в зоне СВО

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отметил, что военачальник принял решение прийти на помощь отряду "Шторм", оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Командир "Ленинградского полка", состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада РФ, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО). Соболезнования в связи с его гибелью выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, они опубликованы в понедельник на сайте городского парламента.

"Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий "Ленинградским полком". Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине", - говорится в тексте.

Бельский рассказал, что выполняя долг в зоне СВО, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду "Шторм", оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков. "Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты", - сказано в тексте соболезнований.

Отмечается, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковник Вашунин представлен к званию Героя России посмертно. "Его гибель - невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память и слава командиру "Ленинградского полка", - приводятся слова Бельского на сайте.