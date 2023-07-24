Миротворцы РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным Минобороны РФ, пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. "На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - уточняется в информационном бюллетене.