Атаки беспилотников и зерновоз со следами взрывчатки. События вокруг Украины

Украина в ночь с воскресенья на понедельник попыталась атаковать Москву и Крым при помощи беспилотников, нападение было сорвано российскими силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным Минобороны России, пострадавших и серьезных разрушений нет.

ФСБ России в ходе проверки иностранного судна, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, обнаружило в его трюме следы взрывчатых веществ. По оценке спецслужбы, судно могло ранее использоваться для переправки взрывчатки на Украину.

Кроме того, Испания отправила Киеву новую партию бронетехники, включая четыре танка Leopard 2A4.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки успешно отразили шесть атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и пять атак - на краснолиманском направлении, потери противника превысили 350 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, еще более 250 военнослужащих ВСУ потеряли в ходе боев на запорожском, южнодонецком, купянском и херсонском направлениях.

Уничтожено несколько единиц бронетехники, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства Великобритании, Польши, США и Франции.

Официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае, не уточнив его название. По предположениям украинских СМИ, речь может идти об Измаиле.

Атаки беспилотников

Два украинских беспилотника в ночь на понедельник попытались атаковать объекты в Москве, но были подавлены средствами РЭБ, сообщило Минобороны России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, "зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям", "серьезных разрушений и пострадавших нет".

Минобороны сообщило также о попытке террористической атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. По информации ведомства, 3 беспилотника были уничтожены средствами ПВО, еще 14 аппаратов подавлены средствами РЭБ, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря и еще 3 упали на территории полуострова. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, "произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе". Никто не пострадал.

Комментируя новые украинские атаки с использованием беспилотников, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность Крыма и других регионов России, "все начеку, принимают меры".

В МИД РФ указали, что "российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", а виновные в организации террористической атаки "будут найдены и понесут наказание".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "выбирать нестандартные цели" для ударов возмездия. "Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал он в Telegram-канале.

В ООН в ответ на атаку беспилотников в Москве призвали не допускать эскалации конфликта.

Зерновоз со взрывчаткой

Центр общественных связей ФСБ России сообщил об обнаружении следов взрывчатки на борту иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. По сообщению ведомства, в трюме судна найдены следы динитротолуола и тетрила, "выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза".

Установлено, что в конце мая это судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла была проведена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. Эти факты "могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", отметили в ФСБ.

По итогам проверки "принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив", указали в ведомстве.

Обнаружение следов взрывчатки говорит о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост, "и это требует постоянного уровня повышенной бдительности", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Атака на журналистов

Представитель Кремля назвал обстрел военкоров в зоне СВО, в результате чего погиб сотрудник "РИА Новости" Ростислав Журавлев, а еще четыре военкора получили ранения, "сознательной атакой на журналистов". "Ответственность за это лежит на киевском режиме", - подчеркнул Песков.

ООН выступает против любых атак на журналистов независимо от того, где они происходят, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле также осудила убийство российского журналиста в зоне СВО и призвала "к соблюдению норм международного гуманитарного права", включая резолюцию Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта. При этом она воздержалась от возложения вины за гибель журналиста на конкретных лиц или сторону конфликта.

С требованием "строго придерживаться международного гуманитарного права и обеспечивать безопасность мирных жителей, включая журналистов", выступил МИД Китая.

Позиция Пекина

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала "безответственными" действия США по передаче американских вооружений Киеву. По ее словам, оказание военной поддержки Вашингтоном киевскому режиму "приводит к гуманитарным проблемам".

Мао Нин подчеркнула, что в вопросе экспорта вооружений КНР занимает "осторожную и ответственную позицию", которая "полностью отличается от действий стран НАТО, подливающих масла в огонь".

Бронетехника для Киева

Испания направила Украине новую партию бронетехники, сообщило Минобороны королевства. По его данным, в состав груза, находящегося на борту судна, вышедшего 24 июля из порта Сантандера, находятся 4 танка Leopard 2A4 и 10 бронетранспортеров, а также несколько карет скорой помощи и различные боеприпасы.

Ожидается, что весь груз может быть передан Киеву в начале августа.