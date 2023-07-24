Самолеты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

По данным Центра по примирению враждующих сторон, также за сутки зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16 и парой истребителей "Рафаль" "коалиции", - говорится в сообщении.

По словам Гуринова, также со стороны проамериканской антитеррористической коалиции за сутки зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в ЦПВС сообщили о продолжении контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел", - заявил Гуринов.