В Венесуэле учебный корабль ВМФ РФ "Перекоп" принял участие в военно-морском параде

Мероприятие приурочено к 200-летию битвы на озере Маракайбо

КАРАКАС, 25 июля. /ТАСС/. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" принял в понедельник в Венесуэле участие в военно-морском параде по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо. Парад принял президент и главнокомандующий ВС Венесуэлы Николас Мадуро.

"Участие нашего учебного корабля в программе мероприятий по празднованию победы в битве на озере Маракайбо и Дня ВМС Венесуэлы, безусловно, послужит дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран в военно-морской сфере", - заявил корреспонденту ТАСС временный поверенный в делах РФ в Венесуэле Эдуард Соколов. Он принял участие в торжественных мероприятиях на озере Маракайбо, где в 1823 году состоялось решающее морское сражение за независимость Венесуэлы от испанского колониального господства.

"Учебный корабль "Перекоп" Балтийского флота прибыл на озеро Маракайбо в воскресенье, был встречен венесуэльским учебным парусным судном "Симон Боливар", состоялся обмен приветственными залпами орудий", - сообщил военный атташе РФ в Венесуэле Сергей Надежкин корреспонденту ТАСС. "Перекоп" с курсантами Санкт-Петербургского военно-морского института, Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова и Военно-морского политехнического института совершил переход из Кронштадта на Кубу и прибыл на озеро Маракайбо для участия в параде.

Битва на озере Маракайбо, которое соединяется с Карибским морем узким проливом, произошла 24 июля 1823 года между эскадрой под командованием республиканского адмирала Хосе Пруденсио Падильи (1784-1828) и испанской эскадрой роялистов под командованием Анхеля Лаборде (1772-1834). Бой был выигран республиканскими силами и стал последним сражением войны за независимость южноамериканских стран от испанского колониального господства.

24 июля отмечается в Венесуэле как национальный праздник в честь дня рождения полководца и героя национально-освободительной войны Симона Боливара (1783-1830), День ВМС Венесуэлы и годовщина победы в битве на Маракайбо. В понедельник южноамериканская страна отметила 240-летие со дня рождения Боливара.