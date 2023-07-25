Российские военные отразили 10 попыток ВСУ атаковать на краснолиманском направлении

Противник потерял более 100 человек, еще 14 украинских солдат сдались в плен, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" отразили 10 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении, потери противника составили свыше 100 человек. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные позиции. В результате стрелкового боя при поддержке авиации и артиллерии группировки "Центр" потери противника составили свыше 100 боевиков, 14 военнослужащих сдались в плен, уничтожены 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, автомобиль типа пикап", - сказал Савчук.

По его словам, на сватовском направлении огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. "Уничтожены 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля типа пикап, а также до 30 боевиков противника. <…> В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 западного производства, три 120-мм миномета. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли огневое поражение по трем целям, из них - по двум опорным пунктам и районам скопления живой силы противника", - заявил Савчук.