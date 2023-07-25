25 июля, 05:58,
обновлено 25 июля, 06:18

В России с 2024 года призывной возраст составит от 18 до 30 лет

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

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Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно документу призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста. 

Теги:
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