В России с 2024 года призывной возраст составит от 18 до 30 лет

Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно документу призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста.