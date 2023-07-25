25 июля, 06:02,
обновлено 25 июля, 06:27

Комитет Думы поддержал поправки о спецпредприятиях по содействию силовикам при мобилизации

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Такие предприятия предлагается считать юридическими лицами с особыми уставными задачами, содействующими силовикам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в защите государственной границы страны, борьбе с иностранными диверсионно-разведывательными формированиями

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Главы регионов по решению президент в период мобилизации или военного положения смогут создавать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности в обеспечении порядка, включая борьбу с диверсантами. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

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"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента РФ создаются специализированные государственные унитарные предприятия (далее - предприятия)", - говорится в документе.

Такие предприятия предлагается считать юридическими лицами с особыми уставными задачами, содействующими силовикам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в защите государственной границы Российской Федерации, борьбе с иностранными диверсионно-разведывательными формированиями. "Высшие исполнительные органы субъектов РФ, в которых созданы предприятия, имеют право [...] получать во временное пользование в соответствующих территориальных органах уполномоченного федерального органа исполнительной власти боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему, передавать их предприятиям во временное пользование для использования и применения в качестве служебного оружия", - говорится в тексте. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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