Срочникам при мобилизации разрешат заключать контракты о военной службе на год

Аналогичные нормы также распространяются на граждан, не пребывающих в запасе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Граждане, проходящие срочную службу по призыву, смогут заключать контракты о прохождении военной службы на один год. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста до 30 лет, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

Согласно поправкам, срочники смогут заключать такие контракты в период мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны. Аналогичные нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе. При этом запасники наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок.