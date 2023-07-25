25 июля, 06:04,
обновлено 25 июля, 06:35

Срочникам при мобилизации разрешат заключать контракты о военной службе на год

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Аналогичные нормы также распространяются на граждан, не пребывающих в запасе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Граждане, проходящие срочную службу по призыву, смогут заключать контракты о прохождении военной службы на один год. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста до 30 лет, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

Согласно поправкам, срочники смогут заключать такие контракты в период мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны. Аналогичные нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе. При этом запасники наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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