25 июля, 07:19,
обновлено 25 июля, 07:29
Саммит Россия – Африка

На саммите Россия - Африка представят средства противодействия киберугрозам

Они разработаны в РФ, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" представит на саммите Россия - Африка разработанные в РФ средства противодействия терроризму и киберугрозам. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Миссия "Рособоронэкспорта" на втором саммите Россия - Африка - выработать с делегациями более чем 30 стран континента, приехавшими в Санкт-Петербург, концепции борьбы с основными вызовами глобальной африканской архитектуре безопасности. Компания представит разработанные и опробованные в России средства противодействия терроризму, организованной преступности, киберугрозам, защиты конституционного строя и общественного порядка, охраны границ и важных объектов", - сказал он. 

Теги:
РоссияСаммит Россия – Африка
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