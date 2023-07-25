На саммите Россия - Африка представят средства противодействия киберугрозам

Они разработаны в РФ, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" представит на саммите Россия - Африка разработанные в РФ средства противодействия терроризму и киберугрозам. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Миссия "Рособоронэкспорта" на втором саммите Россия - Африка - выработать с делегациями более чем 30 стран континента, приехавшими в Санкт-Петербург, концепции борьбы с основными вызовами глобальной африканской архитектуре безопасности. Компания представит разработанные и опробованные в России средства противодействия терроризму, организованной преступности, киберугрозам, защиты конституционного строя и общественного порядка, охраны границ и важных объектов", - сказал он.