Российская делегация во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР

По данным Минобороны РФ, визит будет способствовать укреплению военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества стран

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетит 25-27 июля КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что визит будет способствовать укреплению военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.