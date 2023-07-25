25 июля, 07:22,
обновлено 25 июля, 07:31

Российская делегация во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР

По данным Минобороны РФ, визит будет способствовать укреплению военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества стран

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетит 25-27 июля КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что визит будет способствовать укреплению военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичКНДРРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация