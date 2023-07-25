25 июля, 07:57,
обновлено 25 июля, 08:07
Военная операция на Украине

МО РФ: корабль "Сергей Котов" отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Минобороны РФ
Патрульный корабль "Сергей Котов"
© Минобороны РФ

По данным военного ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью во вторник попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

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"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота", - говорится в сообщении. По данным военного ведомства, корабль находился в юго-западной части Черного моря, он выполнял задачи по контролю судоходства в 370 км юго-западнее Севастополя.

Отмечается, что "оба дистанционно управляемых катера были уничтожены из штатного вооружения" корабля. В Минобороны РФ сообщили, что корабль "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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