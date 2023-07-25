МО РФ: корабль "Сергей Котов" отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

По данным военного ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью во вторник попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота", - говорится в сообщении. По данным военного ведомства, корабль находился в юго-западной части Черного моря, он выполнял задачи по контролю судоходства в 370 км юго-западнее Севастополя.

Отмечается, что "оба дистанционно управляемых катера были уничтожены из штатного вооружения" корабля. В Минобороны РФ сообщили, что корабль "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач.