25 июля, 08:24

Моряки России и Китая посетили корабли друг друга на главной базе Тихоокеанского флота

Деловой заход кораблей ВМС НОАК во Владивосток продлится до 27 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Моряки Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принимавшие участие в совместных учениях "Север. Взаимодействие-2023", посетили корабли друг друга на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Личный состав экипажей боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК посетил корабли друг друга в главной базе Тихоокеанского флота в ходе делового захода. Группы моряков в сопровождении старших офицеров стран - участниц военно-морских учений "Север. Взаимодействие-2023" посетили большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" ТОФ и эскадренный миноносец "Гуйян" ВМС НОАК", - говорится в сообщении.

Деловой заход кораблей ВМС НОАК во Владивосток продлится до 27 июля.

До этого командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина провел встречу с командованием отряда кораблей ВМС НОАК, находящегося с визитом во Владивостоке. 

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