Дума увеличила до 400 тыс. рублей штрафы за неисполнение военно-транспортных обязанностей

Также из статьи 19.25 КоАП было исключено слово "мобилизационных"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Документ в том числе повышает 400 тыс. рублей штрафы за неисполнение военно-транспортных обязанностей.

Документ был внесен в палату парламента 1 февраля 2019 года группой депутатов во главе с первым зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым и принят в первом чтении 17 марта 2021 года. Изначально предлагалось увеличить штрафы по статьям КоАП, содержащимся в главе 21 (административные правонарушения в области воинского учета), в том числе неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования и умышленные порча или утрата документов воинского учета должны были наказываться штрафом до 5 тыс. рублей.

Ко второму чтению были внесены существенные поправки, в том числе изменены санкции за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей.

По действующему законодательству в период мобилизации или в военное время в России устанавливается военно-транспортная обязанность. Она распространяется на федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, в том числе на порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные организации и иные организации, обеспечивающие работу транспортных средств, а также на граждан - владельцев транспортных средств. В целях обеспечения обороны и безопасности страны все они обязаны предоставить государству транспортные средства и другое имущество, находящееся в их собственности. Возмещение возможных убытков, понесенных в связи с таким предоставлением, осуществляется в порядке, определяемом правительством РФ.

Во втором чтении были приняты поправки в статью 19.25 КоАП РФ, которая сейчас она устанавливает ответственность за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Так, из статьи исключено слово "мобилизационных" и введены новые штрафы. Для граждан они составят от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей.

В настоящее время за неисполнение указанных обязанностей предусмотрено предупреждение или штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей. Должностным лицам грозит наказание от 500 до 1 тыс. рублей, юридическим лицам - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.