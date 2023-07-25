Дума приняла закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым в марте

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым в марте. Устанавливается, что нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, при этом верхняя граница с 1 января 2024 года повышается с действующих сегодня 27 лет до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапности повышения верней границы призывного возраста.

Документ также устанавливает, что граждане, проходящие срочную службу по призыву, смогут заключать контракты о прохождении военной службы на один год. Такие контракты срочники смогут заключать в период мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны. Аналогичные нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе. При этом находящиеся в запасе граждане наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок.

Кроме того, согласно документу, срочники, а также запасники, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны, смогут заключить контракт о прохождении военной службы на один год или меньший срок. Такой контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим службу по призыву, но не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

Специализированные предприятия

Документ также наделяет глав регионов РФ правом в период мобилизации, военного положения и в военное время создавать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности в обеспечении порядка, включая борьбу с диверсантами. Таким правом главы регионов смогут воспользоваться по решению президента РФ и в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Указывается, что такие предприятия будут считаться юридическими лицами с особыми уставными задачами. Они будут исполнять функции по содействию силовикам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в защите государственной границы РФ, борьбе с иностранными диверсионно-разведывательными формированиями. При этом высшие исполнительные органы регионов, в которых будут созданы такие предприятия, смогут получать во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему, после чего передавать его спецпредприятиям во временное пользование.

Указывается также, что работники таких предприятий смогут пресекать движение беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов и других беспилотных комплексов для отражения нападения. Речь идет в том числе о праве таких предприятий подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления БПЛА, воздействовать на их пульты управления, а также повреждать или уничтожать их.

Документ также наделяет ведомственную охрану правительства Москвы правом содействовать правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. При этом ведомственная охрана сможет использовать боевое ручное стрелковое оружие в соответствии с соглашением, заключаемым с правительством Москвы.