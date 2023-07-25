25 июля, 11:51,
обновлено 25 июля, 11:51

Госдума отклонила поправку о повышении нижней границы призывного возраста до 21 года

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Депутаты одобрили другую поправку, согласно которой призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года будет составлять от 18 до 30 лет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала против поправки о поэтапном увеличении нижней и верхней границ призывного возраста до уровня 21 год - 30 лет, начиная с 2024 года.

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Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет внес депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный. Он предлагал установить, что призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 28 лет, в 2025 году - от 20 до 29 лет, а в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Дума отклонила предложенную поправку, одобрив другую, согласно которой призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года будет составлять от 18 до 30 лет. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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