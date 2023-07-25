25 июля, 11:51,
обновлено 25 июля, 12:04

Граждан, которым исполнится 27 лет в 2023 году, не призовут в 2024 году

Их зачислят в запас, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не подпадут под действие закона о повышении призывного возраста до 30 лет. Они будут зачислены в запас, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта.

"Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе", - отметил Картаполов. 

Теги:
РоссияКартаполов, Андрей Валериевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация