Госдума приняла поправки о запрете выезда из РФ призывников со дня направления повестки

Устанавливается, что запрет на выезд из страны применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправку о запрете выезда из РФ граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Призывникам также запрещается выезжать из России со дня, когда такая повестка размещена в реестре врученных повесток.

Поправки дополняют закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Таким образом, запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Кроме того, поправки также вносят изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Так, выезд таких граждан за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток. По действующим сегодня нормам гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону.