Закон о призывном возрасте и атака ВСУ на корабль в Черном море. Главные события 25 июля

Закон о призывном возрасте срочной службы

Госдума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет. Нормы вступят в силу 1 января 2024 года. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, будут зачислены в запас. Госдума также приняла законопроект, уточняющий основания для запрета на выезд из РФ для призывников. В соответствии с новыми нормами, запрет будет применяться со дня направления гражданину повестки. ГД также увеличила штрафы за неявку по повестке в военкомат до 30 тыс. рублей.

Попытка ВСУ атаковать корабль "Сергей Котов" в Черном море

ВСУ ночью 25 июля попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" двумя быстроходными безэкипажными катерами. По данным МО РФ, судно выполняло задачи по контролю судоходства в 370 км юго-западнее Севастополя. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет.

Назначение Ван И на пост главы МИД КНР

Парламент КНР снял с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана. Он занимал этот пост неполные семь месяцев. На должность вновь назначили главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, члена Политбюро Ван И.

Признание нежелательной деятельности "Дождя" в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность филиалов телеканала "Дождь" в Латвии и Нидерландах - SIA TV Rain и TVR Studios. В ведомстве отметили, что организации создала главред Наталья Синдеева (признана в России иноагентом) после запрета деятельности российского ООО "Телеканaл "Дождь". SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. рaспространяют материалы, к которым ранее ограничивали доступ в связи с нарушениями российского законодательствa, подчеркнули в прокуратуре.

Запрет на ввоз рыбной продукции из недружественных стран

Правительство России ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В Минэкономразвития заявили, что освободившиеся ниши заполнят отечественные производители, которые получат возможность нарастить объемы производства, расширить ассортимент и увеличить число рабочих мест.