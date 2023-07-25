МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Сергеевка на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, в районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ, а общее продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении составило до 4 км

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка", - заявил Конашенков.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а общее продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении составило до 4 км. Кроме того, за сутки российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ.

Общие потери противника, подчеркнул Конашенков, за сутки "составили до 190 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 5 пикапов, 2 гаубицы Д-20, 1 орудие Д-30, 2 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

Официальный представитель Минобороны также отметил, что за прошедшие сутки на этом направлении ВС РФ пресекли действия диверсионно-разведывательной группы и уничтожили склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.