МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 140 человек

По данным военного ведомства, успешно отражены четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 140 бойцов и танк. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки успешно отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское ДНР. В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны. На запорожском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 108-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Мирное, Орехов, Малая Токмачка и Пятихатки Запорожской области", - сказал он.

Конашенков добавил, что в районе Дорожнянки в Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. "Потери противника на обоих направлениях составили до 140 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, 2 орудия Д-20, а также гаубица "Гиацинт-С", - сказал он.