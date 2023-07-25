МО РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-24 и 10 снарядов HIMARS

По данным военного ведомства, также перехватили 22 украинских беспилотника

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области, а также перехватили 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 22 украинских беспилотника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

По словам Конашенкова, также уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Попасная в ЛНР, Петровское, Лозовое в ДНР, Энергодар, Зеленый Гай, Белочки и Сладкая Балка в Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны РФ также уточнил, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5 258 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 889 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 604 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 11 888 единиц специальной военной автомобильной техники.