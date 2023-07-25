25 июля, 14:08,
обновлено 25 июля, 14:29
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении в Черкасской области пункта временной дислокации наемников

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в последние сутки поразили под Черкассами пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Вязовок Черкасской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. В районе населенного пункта Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран. Также поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Первомайское и Торское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах. 

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